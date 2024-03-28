В Госдуме назвали число пострадавших из-за ВСУ за месяц российских детей

Вице-спикер Госдумы Кузнецова: приблизительно за месяц ВСУ ранили 16 детей

За период приблизительно в месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранили 16 российских детей, еще шестерых спасти не удалось. Это следует из данных, озвученных вице-спикером Госдумы Анной Кузнецовой на заседании Парламентской комиссии по расследованию преступных действий Киева в отношении детей, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

По словам Кузнецовой, речь идет о периоде с прошлого заседания комиссии, которое состоялось 19 февраля. Она подчеркнула, что с конца прошлого года жертвами украинских военных стали 19 детей, ранены 41.

Вице-спикер также рассказала, что украинские военные начали применять новую тактику и разбрасывать с дронов противопехотные мины рядом с гражданскими объектами. По ее словам, именно на такой мине 10 марта подорвался ребенок под Донецком.

Ранее 14-летнему подростку при обстреле Белгорода со стороны ВСУ оторвало часть руки. Кроме того, у него выявили осколочные травмы. Помимо школьника, тогда пострадали две женщины.

Кроме того, 5 марта ребенок пострадал при атаке 38 беспилотников на Крым. Как стало известно, мальчик выбежал на улицу вслед за услышавшей взрыв матерью, когда раздался новый взрыв и взрывная волна принесла осколок дрона, повредивший несовершеннолетнему палец.