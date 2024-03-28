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10:49, 28 марта 2024Мир

В Израиле неизвестный обстрелял легковые машины и автобус с детьми

В Израиле сообщили о трех пострадавших из-за вооруженного теракта на шоссе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohamad Torokman / Reuters

В Израиле неизвестный вооруженный мужчина обстрелял автобусы и легковые машины на шоссе в Иорданской долине, сообщает портал Vesty.co.il со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В результате теракта тяжело ранен тридцатилетний мужчина, двое пострадавших получили легкие ранения, один из них — тринадцатилетний ребенок. Благодаря тому, что обстрелянный автобус был бронированным, удалось избежать большого числа пострадавших.

В месте нападения представители ЦАХАЛ перекрыли шоссе, установили блокпосты и подняли в воздух дроны и вертолеты. В настоящее время ведется поиск вооруженного мужчины.

Согласно словам очевидцев и кадрам с камер наблюдения, террорист был одет в форму зеленого цвета, стоял на обочине и вел стрельбу из длинноствольного оружия.

26 марта в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что палестинское движение ХАМАС отвергло компромиссное предложение на переговорах.

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      Елизавета Мытарева
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