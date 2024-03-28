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05:21, 28 марта 2024Интернет и СМИ

В Киеве неудовлетворенная клиентка стала угрожать мастеру мобилизацией

В Киеве клиентка стала угрожать мастеру по ремонту компьютеров мобилизацией

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Клиентка сервиса ремонта компьютерной техники в Киеве стала угрожать одному из мастеров мобилизацией, поскольку он не смог починить ее залитый ноутбук. Инцидент засняли на видео, его публикует украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«Ты же понимаешь, что ты завтра поедешь на передовую? Уедешь в Бахмут», — заявила неудовлетворенная работой клиентка. За конфликтом наблюдали другие посетители сервиса.

В ходе скандала женщина пообещала донести на мужчину в военкомат и отправить в зону боевых действий, поскольку, по ее словам, мастер ее довел.

Ранее житель Львова получил повестку, но категорически отказался от мобилизации, за что получил тюремный срок. Он объяснил свою позицию нежеланием уничтожать русских и тем, что он против войны.

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      Александра Синицына
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