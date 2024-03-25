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06:48, 25 марта 2024Бывший СССР

Во Львове мужчина получил три года за отказ воевать против русских

Жителю Львова дали три года за отказ от мобилизации из нежелания убивать русских

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Житель Львова получил повестку, но категорически отказался от мобилизации, за что получил тюремный срок. Он объяснил свою позицию нежеланием уничтожать русских и тем, что он против войны, говорится в сообщении Сыховского районного суда, передает украинское издание «Главком» в Telegram-канале.

Мужчина прошел военно-медицинскую комиссию в сентябре 2023 года, по заключению которой его признали годным к службе. Однако он отказался воевать и подчеркнул на заседании суда, что готов нести уголовную ответственность за свою позицию. Его приговорили к трем годам лишения свободы по статье 336 УК Украины («Уклонение от призыва по мобилизации»).

Фигурант уголовного дела еще может подать апелляцию и оспорить решение суда.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пожаловались на уклоняющихся от военной службы жителей республики. «Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК (территориальных центров комплектования). Дошло до того, что к этим людям стало приемлемым относиться, как к врагам, и называть "людоловами"», — рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.

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      Александра Синицына
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