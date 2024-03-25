Во Львове мужчина получил три года за отказ воевать против русских

Жителю Львова дали три года за отказ от мобилизации из нежелания убивать русских

Житель Львова получил повестку, но категорически отказался от мобилизации, за что получил тюремный срок. Он объяснил свою позицию нежеланием уничтожать русских и тем, что он против войны, говорится в сообщении Сыховского районного суда, передает украинское издание «Главком» в Telegram-канале.

Мужчина прошел военно-медицинскую комиссию в сентябре 2023 года, по заключению которой его признали годным к службе. Однако он отказался воевать и подчеркнул на заседании суда, что готов нести уголовную ответственность за свою позицию. Его приговорили к трем годам лишения свободы по статье 336 УК Украины («Уклонение от призыва по мобилизации»).

Фигурант уголовного дела еще может подать апелляцию и оспорить решение суда.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пожаловались на уклоняющихся от военной службы жителей республики. «Отдельная тема — отношение к военнослужащим ТЦК (территориальных центров комплектования). Дошло до того, что к этим людям стало приемлемым относиться, как к врагам, и называть "людоловами"», — рассказал командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.