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12:05, 28 марта 2024Мир

В России отреагировали на слова Шольца о мире на Украине

Депутат Чепа: словам Шольца о мире на Украине нельзя верить

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Словам канцлера Германии Олафа Шольца о стремлении к миру на Украине сложно верить, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, политики европейских государств готовы обсуждать способы достижения мира только самостоятельно, без участия России, что, как он считает, является профанацией.

«Мы всегда говорили, что готовы к мирным переговорам. И мы вели их с 2014 года. А со стороны лидеров западных стран были сплошные ложь и обман. Они говорили, что готовы к реализации Минских соглашений, но действовали совершенно иначе. На деле шла подготовка к войне и оказание помощи в милитаризации Украины», — сказал депутат.

Чепа считает, что верить словам западных политиков о мире нельзя и сейчас, поскольку заявления в итоге расходятся с их действиями.

«Они говорят, что готовы рассматривать возможность мира у себя, без присутствия России. Но это профанация и двойные стандарты. Под предлогом того, что они "мирные голуби", они говорят о поставках крылатых ракет и отправки войск на Украину. Как это можно совмещать? Так что веры их словам нет», — заключил политик.

Ранее Шольц заявил об обсуждении мирного процесса на Украине. Он также подчеркнул, что «мир возможен в любое время».

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