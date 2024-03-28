В России суд дал шесть лет иностранцу за создание экстремистской ячейки

На Сахалине осудили на шесть лет иностранца за создание экстремистской ячейки

На Сахалине суд вынес приговор двум иностранцам — организатору и участнику экстремистского объединения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчины признаны виновными по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации и участие в ней»). Организатор ячейки получил шесть лет колонии, а участник — 2,5 года.

По данным ведомства, в 2022 году осужденный создал ячейку международной экстремистской религиозной организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Он привлек туда второго фигуранта. Они вербовали в объединение новых лиц, проводили активную разъяснительную и пропагандирующую деятельность среди своего окружения, организовывали конспиративные собрания и распространяли специализированную литературу.

Отмечается, что выявить их удалось сотрудникам ФСБ в 2023 году

Ранее в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ и МВД накрыли экстремистскую ячейку «Алля-Аят» (организация запрещена в РФ), члены которой занимались вербовкой.