В России суд приговорил к 18 годам воевавшего в Сирии члена ИГ

В Ростове-на-Дону суд дал 18 лет члену ИГ Абдулаеву, воевавшему в Сирии

Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Асадулы Абдулаева к 18 годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, признана террористической организацией в России и запрещена) . Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Абдулаев признан виновным по статьям 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в такой организации»), 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По информации суда, в период с 2016 по 2017 год фигурант вступил в ИГ и принес присягу ее руководителю. Осенью 2016 года он прошел обучение по боевой, тактической и физической подготовке в этой террористической организации. Затем он участвовал в боевых действиях против правительственных войск Сирийской Арабской Республики и охранял места расположения террористов. В феврале 2017 года Абдулаев покинул ИГ и уехал в Каир. 3 августа того же года его задержали в России.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии правоохранители обвинили чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева в связях с «Исламским государством».