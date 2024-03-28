В российском регионе осудят расправившегося с опекуншей подростка

В Краснодарском крае пройдет суд над 14-летним подростком за убийство опекунши

В Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, который расправился с 54-летней опекуншей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Подросток проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ («Убийство»). Свою вину он признал. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас несовершеннолетний находится под стражей.

Ранее сообщалось, что обвиняемый остался без родителей, тогда его под опеку взяла мать одноклассника. 11 января подросток поссорился с женщиной и трижды выстрелил ей в шею и грудь из ружья. Затем школьник угнал машину россиянки и оставил ее вместе с оружием недалеко от кладбища.