В российском регионе школьница предложила мужчине совершить теракт за деньги

В Тыве девятилетняя школьница предложила незнакомому мужчине совершить теракт

В Чадане полиция подозревает девятилетнюю школьницу в распространении ложной информации о терактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Республике Тыва.

По информации правоохранителей, девочка написала незнакомому мужчине сообщение с предложением совершить теракт за деньги. В ответ мужчина пообещал рассказать о произошедшем полиции. Тогда школьница извинилась и попросила его не делать этого. Во время допроса она рассказала, что сделала это от скуки. По ее словам, контакт мужчины она нашла в телефоне старшей сестры.

В отношении матери школьницы полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Ребенок будет поставлен на профилактический учет. Уточняется, что школьница из благополучной и полной семьи. На профилактическом учете в ПДН не состоит.

Ранее сообщалось, что суд на два месяца арестовал студента Александра Козлова, который обвиняется в ложном сообщении о минировании торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Лондон Молл» на востоке Санкт-Петербурга.