В Севастополе КамАЗ врезался в жилой дом

В Севастополе КамАЗ врезался в жилой дом и опрокинулся

В микрорайоне Любимовка в Севастополе КамАЗ протаранил жилой дом и опрокинулся. Об этом сообщила полиция российского города в Telegram-канале.

По ее информации, водитель грузовика выбрал небезопасную скорость движения, из-за чего потерял контроль над управлением грузового авто. Он врезался в забор и световую опору, а затем — в жилой дом.

«В результате ДТП 51-летний водитель грузовика не пострадал. Признаков опьянения у водителя не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка», — сообщили в полиции.

Ранее в Ставропольском крае груженная лесом фура врезалась в молоковоз и протаранила магазин «Магнит». Водителя фуры врачи спасти не смогли, управлявшего молоковозом россиянина госпитализировали.