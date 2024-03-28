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12:50, 28 марта 2024Мир

В США допустили перемирие России и Украины после американских выборов

Бывший советник Трампа: перемирие России и Украины возможно после выборов в США
СюжетПрезидентские выборы в США
Джон Болтон

Джон Болтон. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью Newsweek заявил, что перемирие между Россией и Украиной возможно после президентских выборов в США.

Во время интервью бывшему советнику задали вопрос о его видении путей прекращения украинского конфликта. По словам Болтона, он может завершиться в случае переизбрания Трампа.

Ранее экс-советник кандидата в президенты от республиканцев Болтон предположил, что Вашингтон может выйти из Североатлантического альянса в случае возвращения в Белый дом Трампа. Болтон также назвал пустой тратой времени разговоры о вступлении Украины в НАТО.

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      Лина Пивоварова
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