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08:25, 28 марта 2024Мир

В США заявили об угрозе применения химического оружия террористами-мигрантами

Newsweek: экс-советник Трампа заявил об угрозе применения мигрантами химоружия

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Нелегальные мигранты могут совершить террористический акт с применением химического оружия на американской территории, заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его цитирует журнал Newsweek.

«Сейчас через границу пересекает множество китайских нелегальных иммигрантов», — отметил бывший чиновник, добавив, что среди них «могут быть люди, которые занимаются контрабандой биологического или химического оружия», а также китайские агенты.

«Я очень обеспокоен тем, что граница настолько открыта», — резюмировал Болтон, говоря о потенциальных угрозах

Ранее Трамп заявил, что США умирают из-за наплыва нелегальных мигрантов, захватывающих страну. По его словам, Штаты переживают «вторжение» нелегалов. В США уже прибыли около 15 миллионов нелегальных мигрантов, указал бывший американский лидер.

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      Виктория Кондратьева
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