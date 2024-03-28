В США заявили об угрозе применения химического оружия террористами-мигрантами

Newsweek: экс-советник Трампа заявил об угрозе применения мигрантами химоружия

Нелегальные мигранты могут совершить террористический акт с применением химического оружия на американской территории, заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Его цитирует журнал Newsweek.

«Сейчас через границу пересекает множество китайских нелегальных иммигрантов», — отметил бывший чиновник, добавив, что среди них «могут быть люди, которые занимаются контрабандой биологического или химического оружия», а также китайские агенты.

«Я очень обеспокоен тем, что граница настолько открыта», — резюмировал Болтон, говоря о потенциальных угрозах

Ранее Трамп заявил, что США умирают из-за наплыва нелегальных мигрантов, захватывающих страну. По его словам, Штаты переживают «вторжение» нелегалов. В США уже прибыли около 15 миллионов нелегальных мигрантов, указал бывший американский лидер.