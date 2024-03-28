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09:32, 28 марта 2024Забота о себе

Врач рассказала о смертельных последствиях герпеса

Дерматолог Смирнова: при иммунодефиците вирус герпеса может быть смертелен

Фото: Freepik

В большинстве случаев вирус герпеса не опасен для жизни. Однако, если иммунный ответ организма понижен, вирус может проникнуть в кровь и вызвать патологические реакции, что представляет смертельную опасность, рассказала дерматолог Европейского медицинского центра (EMC) Дарья Смирнова, передает «Газета.Ru».

«Он опасен для людей с ВИЧ, врожденными иммунодефицитами, пациентов после трансплантации и с онкологическими заболеваниями в анамнезе. В этих случаях вирус герпеса может вызвать тяжелое заболевание или даже привести к летальному исходу», — объяснила врач.

Она сообщила, что осложнения обычного герпеса часто становятся первопричиной возникновения вторичной инфекции в области высыпаний. К примеру, офтальмогерпес (глазная инфекция), может вызвать снижение зрения вплоть до слепоты.

«Запущенная форма герпеса чревата герпетическим энцефалитом (инфекцией головного мозга) и герпетическим менингитом. У женщины в положении она может привести к герпетической инфекции новорожденных — заражению ребенка во время беременности или родов. Также герпес может стать причиной бесплодия», — добавила Дарья Смирнова.

По словам дерматолога, самыми распространенными вирусами герпеса среди людей являются ВПГ-1 и ВПГ-2. Заражение возможно при тесном контакте с больным, у которого прослеживаются визуальные симптомы, такие как пузырьки или язвочки на коже.

Несколько факторов вызывают рецидив герпеса: иммунодефицит, недостаток сна, вирусы или сильное повышение температуры. К причинам возникновения рецидива относят прием иммуносупрессивных препаратов, гормональные колебания во время месячных, хирургическое вмешательство и хронический стресс, сообщила специалист.

Ранее невролог Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной Диана Гассиева назвала способы побороть синдром хронической усталости. По ее словам, в этом помогут физиопроцедуры и коррекция нарушений сна.

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