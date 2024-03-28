Пара сыграла свадьбу в больнице перед умирающим отцом невесты

В США пара провела церемонию бракосочетания перед умирающим отцом невесты

В американском штате Техас пара по просьбе умирающего отца невесты сыграла свадьбу в больнице. Об этом сообщает WLOX.

Мишель Авила и Антонио Морено решили не медлить с женитьбой, когда отец невесты признался, что его последнее желание — увидеть, как дочь выходит замуж. В феврале он попал в больницу с желудочным гриппом, у него развились осложнения, и с тех пор его здоровье лишь ухудшалось.

С помощью сотрудников больницы пара украсила палату, где лежал мужчина, и провела скромную церемонию бракосочетания. «Он был рад, это выдавали его глаза, — рассказывает невеста. — Он благодарил и благодарил всех за тот момент». Спустя пять дней его не стало.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина устроил свадьбу в стиле Диснейленда для умирающей от рака возлюбленной. Женщине требовалось постоянное наблюдение врачей, поэтому свадьбу пришлось организовать прямо в больнице.