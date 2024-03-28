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12:34, 28 марта 2024Силовые структуры

Задержанную ФСБ россиянку осудили за попытку теракта в Запорожской области

Суд дал 7 лет колонии женщине, пытавшейся совершить теракт в Запорожской области

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Ларисы Мачильской, которая пыталась совершить теракт на территории одного из районов Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, в сентябре 2023 года женщина, действуя в составе террористического сообщества, получила от куратора из украинских спецслужб самодельное взрывное устройство, которое намеревалась заложить на территории Васильевского района. Ее преступный умысел не был доведен до конца, так как злоумышленница была задержана сотрудниками ФСБ.

При обысках в ее доме было обнаружено взрывное устройство. Суд признал женщину виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ, приговорив ее к семи годам колонии общего режима.

Ранее сотрудники полиции совместно с коллегами из других правоохранительных органов обнаружили оружие, боеприпасы и спецсредства в заброшенных домах Запорожской области. Все перечисленное было найдено в рамках профилактического мероприятия «Оружие».

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      Олеся Мицкевич
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