Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:31, 28 марта 2024Бывший СССР

Зеленский предрек бум рождаемости на Украине

Владимир Зеленский предрек бум рождаемости на Украине после окончания конфликта

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предрек, что после окончания конфликта страну ждет бум рождаемости. Его слова передает издание «Страна.ua».

По его мнению, увеличению рождаемости будет способствовать возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне и будущем Украины».

«Нужно не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, они помогают, но они не стимулируют во время войны само рождение. Помощь — да. Но что касается рождения, мне кажется, дело только в безопасности», — заявил Зеленский.

Он добавил, что для обеспечения безопасности Украине необходима помощь партнеров в части ПВО.

Ранее газета The Times со ссылкой на экспертов заявляла, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире. В частности, эта тенденция «ставит под вопрос выживание страны», говорится в статье.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      В России стало больше финансово неустойчивых семей

      Один из популярных мифов о хлебе развеяли

      На Украину прибыла председатель национального собрания Франции

      Устроивший стрельбу на шиномонтаже россиянин стал фигурантом уголовного дела

      Путин оценил ситуацию по Украине в ходе разговора с президентом ЮАР

      При обстреле Курской области шесть домовладений получили повреждения

      В российском регионе предотвратили 12 терактов за год

      Подозреваемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы задержали

      Стало известно о большом скоплении западной техники в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше