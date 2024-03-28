Владимир Зеленский предрек бум рождаемости на Украине после окончания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский предрек, что после окончания конфликта страну ждет бум рождаемости. Его слова передает издание «Страна.ua».

По его мнению, увеличению рождаемости будет способствовать возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне и будущем Украины».

«Нужно не только финансово стимулировать, потому что финансы, на мой взгляд, они помогают, но они не стимулируют во время войны само рождение. Помощь — да. Но что касается рождения, мне кажется, дело только в безопасности», — заявил Зеленский.

Он добавил, что для обеспечения безопасности Украине необходима помощь партнеров в части ПВО.

Ранее газета The Times со ссылкой на экспертов заявляла, что коэффициент рождаемости на Украине достиг самого низкого значения в мире. В частности, эта тенденция «ставит под вопрос выживание страны», говорится в статье.