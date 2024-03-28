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16:32, 28 марта 2024Забота о себе

Звезда «Друзей» рассказала неожиданные подробности борьбы с раком

Актриса Эпплгейт заявила, что врала поклонникам о своей борьбе с раком

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

52-летняя американская актриса Кристина Эпплгейт, болеющая рассеянным склерозом, вспомнила о своей борьбе с раком. О неожиданных подробностях лечения она рассказала в подкасте «Диванный эксперт».

По словам Эпплгейт, она сожалеет, что врала поклонникам о своем состоянии, когда в 2008 году была вынуждена перенести удаление обеих молочных желез из-за рака груди. Она напомнила, что радовалась своей новой груди в интервью, несмотря на то, что после операции была покрыта шрамами и не могла принять свое тело. «Да, я запустила тогда фонд. Сделала все нужное, мы собрали миллионы долларов для женщин в группе риска, чтобы они могли позволить себе МРТ. Мы сделали доброе дело, но в конце дня я снимала лифчик и рыдала каждую ночь. Жаль, что я не говорила об этом», — заявила она.

Кроме того, добавила звезда сериалов «Друзья» и «Прощай навсегда», сейчас она учит коллег не храбриться излишне, если они узнали о тяжелом диагнозе. Она рассказала об известной подруге, которая, узнав о своем раке, запостила в соцсетях сообщение «Если кто-то и может победить эту болезнь, то это я». «Я сказала: удали это немедленно, потому что кто-то только-что потерял мать, а она тоже была сильной. Кто-то дочь, кто-то сестру, кто-то отца. Удали и будь честной о каждом шаге — химиотерапии, радиотерапии, этом всем», — рассказала она.

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Ранее Эпплгейт призналась, что из-за рассеянного склероза у нее развилось недержание мочи. По словам актрисы, она вынуждена носить подгузники.

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      Александра Лисица
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