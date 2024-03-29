58-летний россиянин попал в реанимацию из-за пяти перцев

Житель Волгоградской области попал в реанимацию из-за пяти перцев

Житель Волгоградской области попал в реанимацию в критическом состоянии из-за пяти перцев «Каролина Риппер», которые являются самыми острыми в мире. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

58-летний россиянин заказал «Каролину Риппер» на маркетплейсе. Он был в курсе того, что острота этого сорта доходит до 2,2 миллиона по шкале Сковилла. Мужчину это не смущало, и он понемногу добавлял перец себе в еду.

В течение месяца волгоградец употребил около пяти перцев. В середине марта он почувствовал себя плохо и попал в больницу, а затем его перевели в реанимацию. Восемь дней врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не смогли.

Сейчас друг россиянина ищет его родственников для организации похорон.

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