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09:17, 29 марта 2024Россия

58-летний россиянин попал в реанимацию из-за пяти перцев

Житель Волгоградской области попал в реанимацию из-за пяти перцев

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Житель Волгоградской области попал в реанимацию в критическом состоянии из-за пяти перцев «Каролина Риппер», которые являются самыми острыми в мире. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

58-летний россиянин заказал «Каролину Риппер» на маркетплейсе. Он был в курсе того, что острота этого сорта доходит до 2,2 миллиона по шкале Сковилла. Мужчину это не смущало, и он понемногу добавлял перец себе в еду.

В течение месяца волгоградец употребил около пяти перцев. В середине марта он почувствовал себя плохо и попал в больницу, а затем его перевели в реанимацию. Восемь дней врачи боролись за жизнь мужчины, однако спасти его не смогли.

Сейчас друг россиянина ищет его родственников для организации похорон.

Ранее сообщалось, что в Самаре девушка поужинала роллами в ресторане с парнем, после чего у нее остановилось сердце.

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      Анна Щербакова
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