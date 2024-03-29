Актриса Будина обнаружила опасность в фильмах Тарантино

Актриса Будина: в фильмах Тарантино показаны деструктивные модели поведения

Российская актриса Ольга Будина высказалась о творчестве известного голливудского режиссера Квентина Тарантино. Своей позицией она поделилась в интервью проекту «Так сказать», выпуск доступен на сайте издания «Абзац».

Артистка высоко оценила талант кинематографиста, однако указала на опасность, которую несут его работы. «Но что делает Квентин Тарантино, какие модели поведения он сеет? Он гениально показывает нам деструктивные модели поведения», — поделилась она.

По мнению актрисы, картины Тарантино приносили бы большую пользу обществу, если бы в них он сосредоточился на позитивных аспектах.

Ранее сообщалось, что американский актер Том Круз хочет принять участие в последнем фильме Квентина Тарантино под названием «Кинокритик».