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04:13, 29 марта 2024Россия

Путин пошутил об акулах на курортах Приморского края

Путин пошутил об акулах в Приморском крае и поручил обезопасить от них курорты
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

На строящихся курортах Приморского края должна быть обеспечена безопасность от акул, несмотря на то, что те «не кусаются», заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

На совещании по созданию российских круглогодичных морских курортов глава государства отметил, что чиновники рассказывают ему о безопасности обитающих в этих водах акул.

Путин прокомментировал доклад губернатора Приморского края Олега Кожемяко, который пригласил в регион дайверов. «А акул куда денете? Они кусаются у вас!» — отметил президент. На это глава субъекта ответил, что «акулы есть, но они сельдевые», а случай нападения был зарегистрирован лишь единажды.

«Они есть, но они не кусаются, — прервал с улыбкой Путин. — Да, я понимаю. Все так говорят». Путин рассказал, что несколько лет назад хотел поплавать там с подводным ружьем, но не успел. Однако те, кому удалось, «все равно акул видели там, на островах особенно». «Шутки шутками, но заранее надо подумать об этом. Надо меры безопасности обеспечить», — поручил глава государства.

Ранее туристам раскрыли способы избежать встречи с акулой. Им посоветовали отказаться от купания в глубоких каналах, которые отделяют береговую линию от песчаных отмелей.

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      Марина Совина
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