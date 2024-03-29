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14:33, 29 марта 2024Мир

Болгары испугались эскалации на Украине и вовлечения НАТО в конфликт

Президент Болгарии Радев: НАТО должно помогать Украине, не допуская эскалации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Блок НАТО должен и дальше помогать Украине, не допуская прямого вовлечения членов альянса в военный конфликт. С таким заявлением на брифинге выступил президент Болгарии Румен Радев, его цитирует ТАСС.

«Мы должны помогать Украине, но не должны допустить опасной эскалации и вовлечения всех нас в конфликт, что будет означать глобальное столкновение с непредвиденными последствиями для человечества», — отметил болгарский лидер.

По мнению Радева, Североатлантический альянс должен способствовать мирному урегулированию конфликта, согласно Уставу ООН, как и все другие споры на международной арене. «Я не принимаю высказывания некоторых лидеров, что пришло время отправить войска на Украину», — подчеркнул президент.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Запад вести переговоры по Украине напрямую с Россией. Как указал политик, если Европа откажется от переговоров с Москвой, уступив место США, то интересы европейцев окажутся под угрозой.

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      Виктория Кондратьева
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