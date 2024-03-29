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13:16, 29 марта 2024Мир

Орбан призвал к созданию буферной зоны между Россией и НАТО

Премьер Венгрии Орбан: НАТО стоит согласиться с идеей буферной зоны на Украине

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО стоит согласиться с идеей буферной зоны на Украине, поскольку Россия не угрожает нападением на страны альянса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим главой МИД Австрии Вольфгангом Шюсселем для издания European Voices.

Орбан призвал посмотреть на карту и отметил, что лучшим вариантом для Украины был бы отказ от вступления в альянс и создание буферной зоны с гарантиями безопасности. По его мнению, украинцы могут потерять свою страну, если продолжат курс на вступление в НАТО.

«Нам не угрожает опасность нападения России на страну-участницу НАТО», — заявил премьер-министр Венгрии. Он подчеркнул, что Россия никогда не согласится с вступлением Украины в альянс, поскольку это будет означать приближение организации к границам страны.

Ранее Орбан призвал Запад вести переговоры по Украине напрямую с Россией. По его мнению, если Европа откажется от переговоров с Россией, уступив место США, то интересы европейцев окажутся под угрозой.

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      Виктория Кондратьева
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