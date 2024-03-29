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12:32, 29 марта 2024Мир

Орбан призвал Запад вести переговоры по Украине напрямую с Россией

Премьер Венгрии Орбан: Запад должен вести переговоры по Украине напрямую с РФ

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Globallookpress.com

Запад должен вести переговоры по Украине напрямую с Россией, поскольку Москва не считает Киев равноправным партнером. Такую точку зрения выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в дебатах с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Венгерского премьера цитирует журнал The European Voices.

По словам Орбана, россияне не рассматривают украинцев самостоятельной стороной, а если Европа откажется от переговоров с Россией, уступив место США, то интересы европейцев окажутся под угрозой. Евросоюз не должен оставаться «вне этого уравнения», призвал политик.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко назвала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана диктатором и изгоем.

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      Виктория Кондратьева
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