Бывшую главу Минздрава российского региона осудили за превышение полномочий
Кущевский районный суд Краснодарского края огласил приговор в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, признав ее виновной в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.
Экс-чиновницу приговорили к 4,5 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах самоуправления два года.
По данным следствия, в 2018 году глава Минздрава Ростовской области вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским незаконно вмешалась в проведение конкурса, связанного с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б. За счет этого компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» смогла выиграть нескольких электронных аукционов.
Быковская была задержана в ноябре 2019 года сотрудниками ФСБ.