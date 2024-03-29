Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:00, 29 марта 2024Силовые структуры

Бывшую главу Минздрава российского региона осудили за превышение полномочий

Суд дал 4,5 года экс-министру здравоохранения Ростовской области Быковской

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кущевский районный суд Краснодарского края огласил приговор в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, признав ее виновной в превышении должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Экс-чиновницу приговорили к 4,5 года колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах самоуправления два года.

По данным следствия, в 2018 году глава Минздрава Ростовской области вместе со своим заместителем Станиславом Беседовским незаконно вмешалась в проведение конкурса, связанного с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б. За счет этого компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» смогла выиграть нескольких электронных аукционов.

Быковская была задержана в ноябре 2019 года сотрудниками ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло

      Визит женщины в парикмахерскую привел к поражению почек

      Хакеры завалили владельцев iPhone уведомлениями

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      Бывшую главу Минздрава российского региона осудили за превышение полномочий

      ВТБ вернет начисление кешбэка рублями

      Приехавший из зоны СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

      Тайвань связал вероятную агрессию Китая с победой России на Украине

      Раскрыты последствия ухода IKEA из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше