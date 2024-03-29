Французские ультраправые допустили выход страны из НАТО

Politico: лидер ультраправых допустил выход Франции из НАТО в случае избрания

Партия «Национальное объединение» допускает выход Франции из единого командования НАТО, но только после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французских ультраправых Джордан Барделла, сообщает Politico.

Политик уточнил, что его партия сохранит свою позицию по выходу из НАТО в случае избрания на следующих президентских выборах в стране, намеченных на 2027 год. «Предложение, которое мы всегда отстаивали, не учитывало войну. В военное время договоры не меняют», — отметил он.

Как отмечает издание, в ответ на вопросы относительно роли Франции в НАТО, Барделла высказался о бывшем и действующем президентах США Дональде Трампе и Джо Байдене. По его мнению, будущее альянса зависит от результатов президентской гонки в США.

Лидер ультраправых подчеркнул, что перед американскими выборами его «сердце склоняется к Трампу», высоко оценив экономическую политику экс-президента и поставив под сомнение когнитивные способности Байдена.

Согласно опросам общественного мнения, «Национальное объединение» Барделлы получит около 30 процентов голосов на европейских выборах 9 июня, что примерно на 10 процентных пунктов опережает партию «Возрождения» президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно, что антироссийская кампания Макрона не помогла ему в борьбе с «Национальным объединением» на фоне приближающихся выборов. Уточняется, что некоторые его союзники засомневались в стратегии борьбы с оппонентами.