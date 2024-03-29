Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 29 марта 2024Мир

Французские ультраправые допустили выход страны из НАТО

Politico: лидер ультраправых допустил выход Франции из НАТО в случае избрания

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Партия «Национальное объединение» допускает выход Франции из единого командования НАТО, но только после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил лидер французских ультраправых Джордан Барделла, сообщает Politico.

Политик уточнил, что его партия сохранит свою позицию по выходу из НАТО в случае избрания на следующих президентских выборах в стране, намеченных на 2027 год. «Предложение, которое мы всегда отстаивали, не учитывало войну. В военное время договоры не меняют», — отметил он.

Как отмечает издание, в ответ на вопросы относительно роли Франции в НАТО, Барделла высказался о бывшем и действующем президентах США Дональде Трампе и Джо Байдене. По его мнению, будущее альянса зависит от результатов президентской гонки в США.

Лидер ультраправых подчеркнул, что перед американскими выборами его «сердце склоняется к Трампу», высоко оценив экономическую политику экс-президента и поставив под сомнение когнитивные способности Байдена.

Согласно опросам общественного мнения, «Национальное объединение» Барделлы получит около 30 процентов голосов на европейских выборах 9 июня, что примерно на 10 процентных пунктов опережает партию «Возрождения» президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее стало известно, что антироссийская кампания Макрона не помогла ему в борьбе с «Национальным объединением» на фоне приближающихся выборов. Уточняется, что некоторые его союзники засомневались в стратегии борьбы с оппонентами.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло

      Визит женщины в парикмахерскую привел к поражению почек

      Хакеры завалили владельцев iPhone уведомлениями

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      Бывшую главу Минздрава российского региона осудили за превышение полномочий

      ВТБ вернет начисление кешбэка рублями

      Приехавший из зоны СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

      Тайвань связал вероятную агрессию Китая с победой России на Украине

      Раскрыты последствия ухода IKEA из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше