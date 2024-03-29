ФСБ задержала причастного к ракетным ударам по Луганску украинца

В ЛНР задержали украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике (ЛНР) украинца, причастного к ракетным ударам по Луганску. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, мужчина передавал украинским спецслужбам сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил России, задействованных в СВО, а также различных объектах на территории республики. Задержанный также рассказал, что был причастен к ударам по предприятию в Луганске ракетами Storm Shadow в мае 2023 года.

Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее сообщалось, что в ЛНР задержали россиянина, который собирал для Главного управления разведки Украины данные о дислокации российских войск.

