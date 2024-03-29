Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:37, 29 марта 2024Наука и техника

Астрономы обнаружили 49 галактик за три часа

MNRAS: телескоп MeerKAT обнаружил 49 галактик за три часа

Фото: CSIRO / Globallookpress.com

Международная группа астрономов обнаружила 49 богатых газом галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале onthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Трехчасовые наблюдения были проведены с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. По словам ученых, они не ожидали найти так много галактик с высоким содержанием атомарного водорода за такое короткое время. Три группы галактик, богатых атомарным водородом, потенциально могут быть частью супергруппы. Кроме того, некоторые из галактик демонстрируют явное взаимодействие друг с другом.

Астрономы также сопоставили результаты измерений с данными от таких инструментов, как телескопы обсерватории Pan-STARRS, космические телескопы Wide-field Infrared Survey Explorer и Galaxy Evolution Explorer. Им удалось получить звездные массы галактик и темпы звездообразования.

Установлено, что одна из галактик является потенциальным мегамазером — источником вынужденного когерентного микроволнового излучения с высокой светимостью, соответствующего межзвездному гидроксилу (OH). Для шести источников радиоисточников излучения атомарного водорода с достаточным пространственным разрешением были построены кривые вращения, что позволило получить для них массы гало темной материи.

По словам ученых, открытие подчеркивает способность MeerKAT обнаруживать большое количество галактик с высоким содержанием атомарного водорода случайным образом даже в течение коротких периодов наблюдения. Ожидается, что в будущем будет обнаружено еще больше таких галактик.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Главком объявил о подготовке ВСУ к новому наступлению. Какова главная цель украинской армии?

      Раймонд Паулс рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле

      Зеленский уволил посла Украины в одной из европейских стран

      Жителей российского региона предупредили о падении обломков ракеты

      Росгвардейцы нашли заминированный многоуровневый схрон «Азова»

      Астрономы обнаружили 49 галактик за три часа

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

      Вывозить российскую пшеницу станет дороже

      На российских стройках впервые недосчитались одного вида работников

      Болгары испугались эскалации на Украине и вовлечения НАТО в конфликт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше