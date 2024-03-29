Астрономы обнаружили 49 галактик за три часа

MNRAS: телескоп MeerKAT обнаружил 49 галактик за три часа

Международная группа астрономов обнаружила 49 богатых газом галактик. Результаты исследования опубликованы в журнале onthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Трехчасовые наблюдения были проведены с помощью радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. По словам ученых, они не ожидали найти так много галактик с высоким содержанием атомарного водорода за такое короткое время. Три группы галактик, богатых атомарным водородом, потенциально могут быть частью супергруппы. Кроме того, некоторые из галактик демонстрируют явное взаимодействие друг с другом.

Астрономы также сопоставили результаты измерений с данными от таких инструментов, как телескопы обсерватории Pan-STARRS, космические телескопы Wide-field Infrared Survey Explorer и Galaxy Evolution Explorer. Им удалось получить звездные массы галактик и темпы звездообразования.

Установлено, что одна из галактик является потенциальным мегамазером — источником вынужденного когерентного микроволнового излучения с высокой светимостью, соответствующего межзвездному гидроксилу (OH). Для шести источников радиоисточников излучения атомарного водорода с достаточным пространственным разрешением были построены кривые вращения, что позволило получить для них массы гало темной материи.

По словам ученых, открытие подчеркивает способность MeerKAT обнаруживать большое количество галактик с высоким содержанием атомарного водорода случайным образом даже в течение коротких периодов наблюдения. Ожидается, что в будущем будет обнаружено еще больше таких галактик.