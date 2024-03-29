Главнокомандующий ВСУ рассказал о весомых причинах отставки Залужного

Главком ВСУ Сырский: у Зеленского были весомые причины для отставки Залужного

У президента Украины Владимира Зеленского были весомые причины, чтобы во время боевых действий отправить Валерия Залужного в отставку с поста главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом в интервью для агентства «Укринформ» рассказал действующий главком ВСУ Александр Сырский.

«Если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, — это означает, что эти причины весомые», — передаются в публикации слова генерала.

Намекая на причину увольнения Залужного, главком отметил, что главная задача военного — исполнять приказы, а не обсуждать их.

В ходе беседы с журналистами Сырский также оценил положение украинской армии. По словам главнокомандующего, ситуация на фронте для ВСУ тяжелая.