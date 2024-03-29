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16:32, 29 марта 2024Наука и техника

Реконструировано лицо китайского императора VI века

Current Biology: реконструировано лицо китайского императора VI века

Изображение: Pianpian Wei

Ученые реконструировали лицо китайского императора Северной Чжоу У-ди, жившего в VI веке, используя ДНК, извлеченную из его останков. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Команде исследователей удалось реконструировать более одного миллиона однонуклеотидных полиморфизмов в ДНК китайского правителя. Эти полиморфизмы (SNP) представляют собой замены конкретных нуклеотидов в генах. Некоторые SNP содержали информацию о цвете кожи и волос императора.

На основе черепа императора У-ди и генетических данных ученые получили трехмерную реконструкцию его лица. У него были карие глаза, черные волосы и смуглая кожа, а черты лица были похожи на черты современных жителей Северной и Восточной Азии.

Авторы предполагают, что у императора мог случиться инсульт, оборвавший его жизнь в 36 лет. Этот вывод согласуется с историческими записями, в которых сообщалось, что у императора была афазия, опущенные веки и ненормальная походка, что является потенциальными симптомы инсульта.

Император У-ди был правителем династии Северная Чжоу в древнем Китае. Во время своего правления с 560 по 578 год нашей эры он построил сильную армию и объединил северную часть древнего Китая после победы над династией Северная Ци. У-ди был этническим сяньби, то есть принадлежал древнемонгольским племенам кочевников, жившим на территории современной Монголии, а также на севере и северо-востоке Китая.

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      Александр Еникеев
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