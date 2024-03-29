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07:31, 29 марта 2024Россия

Пострадавшая в «Крокусе» рассказала о плетении каната из проводов ради выживания

Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, что плела канат из проводов ради выживания

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Пострадавшая при теракте в «Крокус Сити Холле» Елена* (имя изменено) рассказала, что ради выживания ей пришлось плести канат из проводов. Свою историю спасения она описала в беседе с «Лентой.ру».

Женщина рассказала, что отправилась на концерт с семилетним сыном и подругой. Они сидели на балконе. «Мы смеялись, что я места неудачные купила. А там сервис предлагал лучшие места из оставшихся. Не обманул, потом поняли», — сказала она.

По словам девушки, когда начались хлопки, они с подругой подумали, что это элемент шоу. Пережившая теракт девушка отметила, что звук был не похож на стрельбу, а был пустым, как будто лопались воздушные шарики. «Народ ломанулся, и мы пошли в толпу, шли вдоль стены. Я сына прижимаю к стене, сама прикрываюсь. Сказали: "Стреляют". Кто-то кричит: "Без паники, без паники". Перед нами еще семья с детьми. Шли вниз к лестнице, хорошо шли, и тут замедляется движение, и там хлопки внизу, куда мы идем. Мы разворачиваемся и бежим наверх. Про пожар тогда еще речи не шло», — поделилась пострадавшая.

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Люди не знали, сколько террористов в здании

Первое желание было — спрятаться, вспомнила Елена, поэтому они забрались в ящики буфета.

Мысли были, что помещение огромное, если они сейчас выйдут, а мы не знаем, сколько их там. Вообще, ничего не понятно, надо было уйти с обзора

пострадавшая

Елена рассказала, что затем они побежали к лестнице и эскалаторам, но пробиться к ним было невозможно. Люди спускались даже по эскалатору, ведущему навстречу. «Надо было где-то пересидеть, мы пошли в туалет для инвалидов. Там уже несколько человек. Сидим. Дым уже начинает идти. Очень страшно, непонятно, как дышать. Мы понимаем, что сейчас дверь откроется и стреляй — не хочу. Это просто безысходность, ты сидишь, ждешь конца. Оставаться было нельзя, плюс дым идет. Мы намочили, что у нас было — шапки, выбираемся», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Когда мы вышли из этого туалета — света нет, дышать нечем, ни черта не видно. Включаем фонарик — не берет. Вообще, не видно ничего, только слышим по рации "покиньте помещение". Все на ощупь, в одной руке у меня телефон с фонарем, в другой руке ребенок, полуползу и понимаю, что, наверное, хотя бы не больно, заснем, задохнемся. Мысль такая. Но нам несказанно повезло, мы увидели свет, в каком-то туалете дверь открыли, и мы на этот свет ломанулись

пострадавшая

Чтобы спастись, пришлось плести канат из подручных материалов

В туалете было пять или шесть человек, рассказала девушка. По ее словам, там было светло и еще можно было дышать. «Одна из женщин нашла фальшстену. Мужики выламывают ее, и мы туда проходим, а там, господи, там есть воздух. Это был технический этаж, влево и вправо — много места, а вперед где-то метр шириной, как балкон, и вниз нет лестницы, а внизу что-то типа стоянки. Там была какая-то доска, мы закрыли этот проем, чтоб не было видно нас, чтобы дым туда не шел», — объяснила Елена.

Единственный вариант — спускаться, но это этажи не как в квартире, это большие этажи, метров 8. Дышим, звоним в "112". Дядьки пошли по этим техническим этажам. Один откуда-то принес провода надрал, говорит, давайте, кто косы умеет вязать, я, говорю, умею, ребенку даю телефон, чтоб светил. Косы не получается, решили узлов наделать. В общем, 5 тросов этих проводов связали в канат. Дядьке удалось спуститься

пострадавшая

Елена сказала, что не сможет спуститься с ребенком, на что ей обещали что-нибудь придумать. Спустившийся вниз мужчина пошел на разведку и вернулся с новостью о пожарной машине поблизости.

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«В это время начала спускаться моя подружка, пришли пожарные. Она полпути спустилась, потом не справилась, упала, но ее пожарные поймали, у нее сломанный палец. В это время начал кто-то в туалет ломиться. Мне казалось, что кричат "есть кто живой", но сын говорит, что "есть тут кто" и дальше матом. Мы не знаем, это были спасатели или искали, добивали. Мы затаились, я сына за трубу спрятала. Дальше пожарные все ушли, еще девчонка полезла и сорвалась. Я видела, что она лежит живая, но не встает», — восстановила хронологию Елена.

В это время тряска началась, то ли что-то обрушилось, пыль всякая полетела, песок, но быстро закончилась. Вернулись пожарные с лестницей, длины до нас хватило. Один поднялся, с сыном спустился, я за ним. Дальше нас уже выводили до скорой, сказали глаза закрыть, когда покидали здание, там кровь везде, стекло разбито

пострадавшая

Мама с ребенком стали единым организмом

Все было очень быстро, мы там 45 минут были где-то, но казалось, что это часа полтора. Сейчас я не могу поверить, что это, вообще, со мной было. Правда не верю, что я могла это пережить. Нам очень повезло, эта открытая дверь и что мы на свет пошли

пострадавшая

Пострадавшая рассказала, что у нее ожог верхних дыхательных путей, а у сына — отравление. Сейчас они работают с психологом. «Сын вроде ничего. Он прям молодец. Спрашивал: "Мам, мы выживем?". Мам, говорит, я дрожу всем телом. Заплакать пару раз хотел. Я говорю: "Нельзя", и мы с ним как единый организм. Я на него не отвлекалась, не успокаивала, только: "Сядь за мной" или "Залезай туда", он слушался», — заключила женщина.

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и в самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области.

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