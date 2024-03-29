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01:41, 29 марта 2024Мир

В Канаде заявили об «опустошении кладовки» из-за Украины

Минобороны Канады заявило об «опустошении кладовки» из-за помощи Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Канада «опустошила кладовку», поставляя военную помощь Украине, заявил министр обороны страны Билл Блэр. Об этом пишет газета Globe and Mail.

По его словам, у Оттавы больше нет артиллерийских снарядов и зенитных ракет, которые можно было бы отдать Киеву. «Мы пошли и опустошили кладовку», — подчеркнул министр.

Он договорился с Киевом о том, что Канада будет закупать украинские дроны и передавать их Вооруженным силам Украины (ВСУ). По мнению политика, поддерживать Украину Оттаве мешает канадская бюрократия.

Ранее стало известно, что Оттава выделит более 40 миллионов канадских долларов (29,5 миллионов долларов США) на закупку снарядов для Украины. Кроме того, Киеву передадут более 800 беспилотников канадского производства. Ожидается, что первая партия прибудет на Украину весной. Также Канада передаст приборы ночного видения.

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      Марина Совина
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