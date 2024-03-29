Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в расставании с возлюбленным

Телезвезда Ким Кардашьян обвинила рэпера Канье Уэста в расставании с ее возлюбленным, игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. Об этом пишет The Sun.

По словам инсайдера, 43-летняя бизнесвумен очень расстроена и считает, что бывший муж превратил ее жизнь в цирк. При этом неудачи в отношениях с мужчинами, как отмечает источник, она связывает с откровенными нарядами новой супруги Уэста, дизайнера Бьянки Цензори.

«Я думаю, что Оделл не хотел иметь дело с этой драмой. Они действительно любили друг друга. Ким винит в этом выходки Канье и задается вопросом, найдет ли она когда-нибудь кого-нибудь, кто сможет справиться с ним», — рассказал собеседник издания.

Ранее пользователи сети заподозрили Ким Кардашьян в желании возобновить отношения с Канье Уэстом. Тогда юзеры обратили внимание на снимок телезвезды, который она публиковала в соцсетях. На размещенном фото Кардашьян предстала в майке, солнцезащитных очках, а также с цепью, украшенной подвеской в виде инициалов KIMYE.