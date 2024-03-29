Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:46, 29 марта 2024Ценности

Ким Кардашьян обвинила Канье Уэста в расставании с возлюбленным

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Телезвезда Ким Кардашьян обвинила рэпера Канье Уэста в расставании с ее возлюбленным, игроком в американский футбол Оделлом Бекхэмом-младшим. Об этом пишет The Sun.

По словам инсайдера, 43-летняя бизнесвумен очень расстроена и считает, что бывший муж превратил ее жизнь в цирк. При этом неудачи в отношениях с мужчинами, как отмечает источник, она связывает с откровенными нарядами новой супруги Уэста, дизайнера Бьянки Цензори.

«Я думаю, что Оделл не хотел иметь дело с этой драмой. Они действительно любили друг друга. Ким винит в этом выходки Канье и задается вопросом, найдет ли она когда-нибудь кого-нибудь, кто сможет справиться с ним», — рассказал собеседник издания.

Ранее пользователи сети заподозрили Ким Кардашьян в желании возобновить отношения с Канье Уэстом. Тогда юзеры обратили внимание на снимок телезвезды, который она публиковала в соцсетях. На размещенном фото Кардашьян предстала в майке, солнцезащитных очках, а также с цепью, украшенной подвеской в виде инициалов KIMYE.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Главком объявил о подготовке ВСУ к новому наступлению. Какова главная цель украинской армии?

      Россиянин отправился в джунгли в одиночку и едва спасся от диких зверей

      Раймонд Паулс рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле

      Зеленский уволил посла Украины в одной из европейских стран

      Жителей российского региона предупредили о падении обломков ракеты

      Росгвардейцы нашли заминированный многоуровневый схрон «Азова»

      Астрономы обнаружили 49 галактик за три часа

      Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в апреле

      Вывозить российскую пшеницу станет дороже

      На российских стройках впервые недосчитались одного вида работников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше