Кирстен Данст раскритиковала поцелуй с Тоби Магуайром в «Человеке-пауке»

Кирстен Данст назвала убогой сцену поцелуя из «Человека-паука» с Тоби Магуайром

Голливудская актриса Кирстен Данст раскритиковала знаменитую сцену поцелуя со своим участием из фильма «Человек-паук» режиссера Сэма Райми. Ее слова приводит издание Independent.

Данст заявила, что считает убогим момент поцелуя с актером Тоби Магуайром под дождем. «Во-первых, шел проливной дождь, было холодно, а во-вторых, Тоби было тяжело дышать, так что я как будто делала ему искусственное дыхание», — рассказала она.

Актриса отметила, что перед съемками режиссер дал ей книгу о знаменитых поцелуях для подготовки к сцене. Данст отметила, что Райми «действительно хотел сделать фильм особенным». Звезда подчеркнула, что, несмотря на ее неприятные впечатления, поцелуй героини Мэри Джейн с Человеком-пауком был очень важен для сюжета картины.

Ранее австралийская актриса Марго Робби рассказала о поцелуе с актером Брэдом Питтом на съемках фильма «Вавилон».