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11:43, 29 марта 2024Экономика

Lada начали собирать в Азербайджане

«АвтоВАЗ» начал собирать машины Lada в Азербайджане

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Российский концерн «АвтоВАЗ» начал производить автомобили Lada в Азербайджане. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

В «АвтоВАЗе» ожидают, что по итогам 2024 года объемы выпуска машин Lada в Азербайджане могут достигнуть отметки в 1,5 тысячи единиц. На первом этапе в этой стране будут производить модель Granta, а в дальнейшем расширят линейку выпуска семейством NIVA — Legend и Travel. Кроме того, в Азербайджане в обозримом будущем планируют начать сборку машин семейства Vesta, уточнил глава концерна Максим Соколов.

Он добавил, что автомобили Lada были востребованы на азербайджанском рынке «уже многие десятилетия». «Сегодня мы становимся намного ближе к нашим клиентам в республике», — заключил Соколов.

Ранее «АвтоВАЗ» подал в Роспатент заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Вариантами стали Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour. В концерне тогда уточнили, что все они в дальнейшем могут быть использованы для названия будущих моделей бренда. При этом в пресс-службе концерна не стали уточнять, какие именно товарные знаки в среднесрочной перспективе смогут быть задействованы для новых машин.

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      Анатолий Акулов
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