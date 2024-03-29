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11:50, 29 марта 2024Мир

МИД Китая заявил о большом значеним ядерной безопасности на Украине

МИД Китая: безопасности атомных электростанций на Украине имеет большое значение

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Безопасности атомных электростанций на Украине имеет большое значение. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

Пекин также призвал к скорейшему политическому решению данного вопроса, чтобы устранить соответствующие риски. «Китай придает большое значение вопросу ядерной безопасности на Украине. Данный вопрос является одним из аспектов украинского кризиса, разрешение которого в конечном итоге зависит от перспектив бескризисного политического решения». — объяснил он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, только способствуя деэскалации ситуации можно устранить риски безопасности на фундаментальном уровне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине. Министр отметил, что китайский мирный план опирается в первую очередь на анализ причин происходящего.

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      Виктория Кондратьева
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