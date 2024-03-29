МИД Молдавии прокомментировал высылку посла из России

МИД Молдавии выразил сожаление в связи с решением выслать посла из России

МИД Молдавии заявил, что Кишинев продолжит предпринимать все меры для предотвращения вмешательства во внутренние дела страны, и выразил сожаление о решении Москвы выслать молдавского посла из России. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале дипломатического ведомства.

«Сотрудник посольства Республики Молдовы в Москве объявлен персоной нон грата на территории России и должен вернуться в нашу страну. МИД выражает сожаление по поводу данного решения», — прокомментировали в Кишиневе российскую ноту протеста.

Какому именно дипломату было объявлено требование покинуть страну, не уточняется.

Ранее МИД России выразил протест послу Молдавии Лилиану Дарию. Как сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, эти меры связаны с недружественной политикой республики.