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12:54, 29 марта 2024Бывший СССР

Молдавия опровергла сообщения о пролетевшей над страной российской ракете

Погранполиция Молдавии опровергла сообщения о российской ракете над страной
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Пограничная полиция Молдавии опровергла информацию о пролете российской ракеты над территорией республики. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Служба указала, что системы наблюдения и мониторинга воздушного пространства страны не обнаружили несанкционированного пересечения границы российскими ракетами.

В ведомстве рассказали, что патрули в городах Окница, Атаки, Косэуць и Сорока на севере Молдавии сообщили о трех взрывах на территории Украины. Три запуска ракет в районе приграничного украинского города Новоднестровск также подтвердили в Киеве.

В октябре 2023 года в Приднестровье у села Гыска нашли обломки ракеты. Правоохранительные органы Приднестровья проинформировали, что в населенном пункте были обнаружены взрывоопасные предметы, предположительно, от каких-то определенных категорий ракет.

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      Валентин Карант
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