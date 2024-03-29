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15:24, 29 марта 2024Бывший СССР

На Украине испугались нового российского боеприпаса

Харьковская ОВА: новый российский боеприпас может поразить любой район Харькова

Кадр: Лампа знаний / YouTube

Управляемый снаряд Д-30 СН, который применяется Вооруженными силами России, может поразить любой район Харькова. Нового российского боеприпаса испугался глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, передает издание «РБК-Украина».

«Новый этап — это использование вот такого управляемого боеприпаса. Он летит дальше, чем КАБ (Корректируемая управляемая авиабомба, — прим. «Ленты.ру»). Те два удара, которые были нанесены по городу Харькову, мы зафиксировали, что они от пуска до момента прилета прошли где-то 72-74 километра», — приводятся в публикации слова чиновника.

Он добавил, что новый снаряд может поразить даже отдаленные населенные пункты в Харьковской области.

Ранее о преимущества российской артиллерии рассказал бежавший из Авдеевки боец Вооруженных сил Украины. По его словам, главной угрозой на направлении стало использование россиянами КАБов.

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      Глеб Палехов
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