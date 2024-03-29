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12:41, 29 марта 2024Силовые структуры

Начался суд над поедавшим своих жертв маньяком Спесивцевым

В Кемерове начался суд над маньяком Спесивцевым, поедавшем в 90-е своих жертв

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Кемеровский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя Новокузнецка Александра Спесивцева — маньяка, в 90-е годы расправившегося как минимум с 34 людьми и поедавшего их. Об этом сообщает Ngs42.Ru.

Слушания проходят в закрытом режиме, без участия самого подсудимого, находящегося в психбольнице. Суд должен решить вопрос о применении к нему принудительной меры медицинского характера за совершение опасных деяний.

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Маньяку вменяется статья 102 УК РСФСР. Основанием для возбуждения против него нового дела стали результаты исследования останков, найденных в 90-х годах в его квартире. Благодаря современным технологиям правоохранительные органы установили личности жертв. Другие подробности по делу, по которому сейчас судят Спесивцева, не раскрываются.

Его преступления всплыли в 1997 году случайно из-за засора в канализации. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового, и тогда милиция вскрыла входную дверь в квартиру. Там была найдена замученная девочка и фрагменты тел. Выяснилось, что Спесивцев с матерью годами заманивали детей и подростков, с которыми он расправлялся. По некоторым данным, на его счету может быть до 82 жертв — об этом говорит найденная при обысках одежда. Но в 1997 году его приговорили всего к десяти годам лишения свободы. Год спустя начался новый процесс над Спесивцевым, которому вменили 15 расправ. Однако вместо колонии его отправили в психбольницу.

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      Любовь Ширижик
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