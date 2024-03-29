Белорусские компании накажут за падение продаж в России

Посол Белоруссии Крутой потребовал наказать бизнес за падение экспорта в Россию

Падение экспорта белорусских компаний в Россию, которое наблюдалось в январе-феврале, недопустимо, а виновных в недостижении плановых показателей необходимо наказать. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, указано в пресс-релизе в Telegram-канале посольства по итогам видеоконференции участников возглавляемой им рабочей группы.

Дипломат пообещал, что будет вносить предложения по наказанию членов рабочей группы, а они уже начнут искать ответственных уровнем ниже, в первую очередь руководителей маркетинговых служб и заместителей по маркетингу конкретных предприятий.

Одновременно Крутой потребовал от подчиненных по группе составить список мер, которые смогут исправить ситуацию. Позднее их вынесут на уровень правительства.

В посольстве уточнили, что одним из факторов, повлиявших на падение экспорта, стало ослабление курса российского рубля. Саму комиссию президент страны Александр Лукашенко поручил создать в октябре прошлого года. В феврале Крутой утверждал, что в 2023 году белорусский экспорт в Россию вырос на 9,1 процента, до 25 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в марте Россия в пять раз увеличила закупку бензина в Белоруссии для предотвращения дефицита на внутреннем рынке на фоне атак беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Уже в феврале импорт составил 590 тысяч тонн, хотя в январе его не было вовсе.