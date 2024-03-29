Назван самый популярный в России бренд дизельных машин

«Автостат»: самым популярным в России брендом дизельных машин стала Toyota

В настоящее время самым востребованном на российском рынке брендом автомобилей с дизельным мотором является японская Toyota. Подобных машины в стране насчитывается 440,5 тысячи единиц, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Доля дизельных автомобилей Toyota составила 16,6 процента от общего числа подобных машин в России. На втором месте по популярности в стране оказался немецкий BMW (285,8 тысячи, 10,8 процента). Тройку лидером среди производителей дизельных автомобилей замкнул еще один концерн из ФРГ — Volkswagen (206,6 тысячи, 7,8 процента).

В целом в России насчитывается 2,653 миллиона легковых машин с дизельным мотором. В пятерке лидеров в этом сегменте также названы японский бренд Mitsubishi (204 тысячи, 7,7 процента) и немецкий Mercedes-Benz (185,4 тысячи, 7 процентов).

Самой популярной у россиян моделью дизельных автомобилей стала Toyota Land Cruiser Prado 150. Таких внедорожников в стране насчитывается 120,3 тысячи. На втором месте оказался Toyota Land Cruiser 200 (90,5 тысячи), а тройку лидеров замкнул кроссовер Hyundai Santa Fe (79,7 тысячи), резюмировали эксперты.

Ранее в Росстате сообщили, что за первые два месяца этого года производство легковых машин в России выросло на 78 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. В январе-феврале в стране с конвейеров сошли в общей сложности 99 тысячи легковушек. При этом в феврале объемы выпуска достигли уровня в 56,9 тысячи единиц.