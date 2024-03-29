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13:32, 29 марта 2024Забота о себе

Названы способы обезопасить себя от травм при переменчивой погоде весной

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Стольная в беседе с «Лентой.ру» назвала несколько простых способов, которые позволят обезопасить себя от травм в переменчивую весеннюю погоду.

Стольная предупредила: резкое потепление весной, сопровождающееся то дождями, то резким похолоданием, приводит к тому, что на мокрых дорогах может образовываться наледь, поэтому в этот период надо передвигаться по улице с осторожностью. В противном случае высок риск травм. Среди самых частых весенних увечий терапевт назвала ушибы плечевой кости, переломы костей предплечья, лодыжек, а также повреждения связок голеностопного и коленного суставов.

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Для того, чтобы снизить вероятность травм, для перемещения по улице врач рекомендовала выбирать устойчивую обувь без каблука. Также желательно выстраивать маршрут по расчищенной дороге.

Передвигаться по скользким и мокрым поверхностям нужно не торопясь, короткими шагами, наступая сразу на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка согнутыми в коленях, а руки свободными — не стоит держать их в карманах. Такая ходьба помогает равномерно распределить вес и тем самым удержать равновесие

Анастасия Стольная терапевт

Если человек все-таки поскользнулся, при падении Стольная призвала постараться успеть сгруппироваться — прижать локти к бокам и втянуть голову в плечи. Желательно не приземляться на вытянутые руки — так падение на тыльную или ладонную поверхность кисти увеличивает риск перелома лучевой и локтевой костей, предупредила врач.

Если падения не удалось избежать, по словам Стольной, необходимо оценить свое состояние — без резких движений осторожно приподнять голову, пошевелить руками и ногами — понять, есть ли изменения в самочувствии, боль. Также нужно осмотреть кожу на предмет повреждений. «При наличии обильно кровоточащих ран, невозможности подняться или передвигаться самостоятельно стоит вызвать скорую помощь. При "терпимой" боли и удовлетворительном состоянии необходимо обратиться в травмпункт — отсутствие интенсивных болезненных ощущений не означает, что с организмом все в порядке, так, например, при некоторых видах переломов их может не быть», — заявила терапевт.

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      Наталья Обрядина
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