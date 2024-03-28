Раскрыта главная опасность для здоровья офисных сотрудников

Реабилитолог Агапова: долгое сидение за рабочим столом может вызвать депрессию

Долгое сидение на одном месте может вызвать депрессию и ослабление мышц, предупредила тренер адаптивной физической культуры, реабилитолог София Агапова. В комментарии «Ленте.ру» она назвала главную опасность для здоровья офисных сотрудников и людей, проводящих много времени за компьютером.

По словам специалистки, если человек сидит больше шести часов подряд, у него увеличивается риск ослабления связок, сухожилий, мышц. Это, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения бытовых травм.

Также у малоподвижных людей, в основном тех, кто работает за компьютерами, сокращается число митохондрий, снабжающих тело энергией София Агапова реабилитолог

Также при сидячем образе жизни образуется переизбыток глюкозы в крови, продолжила собеседница «Ленты.ру», из-за которого страдают внутренние органы, накапливается жир и возникают воспалительные процессы. К тому же развивающееся из-за длительной неподвижности нейровоспаление приводит к угнетению нервной системы и в некоторых случаях — депрессии, предупредила врач.

«Исправить ситуацию и избежать печальных для организма последствий можно с помощью грамотного распределения режима сидячей работы и необходимой мышечной активности. По возможности разнообразьте рабочий день прогулкой, ходьбой по дорожке, бегом, силовыми упражнениями, йогой или растяжкой. Так вы сохраните отличную форму, бодрость, энергичность, здоровье», — подвела итог реабилитолог Агапова.

Ранее София Агапова рассказала, что депрессию вкупе с психологической и медикаментозной терапией можно лечить и движением. По словам специалистки, многие современные психотерапевты включают физическую активность в протоколы лечения депрессии.