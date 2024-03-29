Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:43, 29 марта 2024Ценности

Образ Джулии Фокс на прогулке с собакой высмеяли в сети фразой «запах отчаяния»

Фото: CraSH / Globallookpress.com

Пользователи сети высмеяли в сети новый образ американской актрисы и модели Джулии Фокс. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

34-летнюю знаменитость сфотографировали на прогулке с собакой, на шее которой присутствовал ошейник с огромными шипами. Сама манекенщица была одета в костюм черного цвета, состоящий из пиджака с широкими плечами и юбки длины мини. При этом весь комплект украшен небольшими цепями. Кроме того, она примерила белую рубашку, капроновые гольфы и ботинки на массивной платформе. Также визажисты выбелили ей лицо, оформили большие графичные стрелки и нанесли на губы черную помаду. Стилисты, в свою очередь, добавили к ее образу парик со светлыми длинными прядями. Отмечается, что данная съемка являются частью рекламной кампании косметического бренда e.l.f.

Читатели портала раскритиковали внешний вид Фокс в комментариях под материалом следующими фразами: «Запах отчаяния», «Похоже, собака пытается от нее убежать», «Она любит выглядеть нелепо», «Какая противная женщина», «Звоните санитарам! Я одеваюсь как псих и выхожу на улицу».

Ранее Фокс, регулярно появляющаяся на публике в экстравагантных образах, призвала дизайнеров создавать одежду из мусора.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      В России впервые показали внутренности западных ракет Storm Shadow. Что увидели военные при разборке снаряда?

      Известный театральный деятель назвал преимущества Москвы

      Пожилой турист пошел в поход на Камчатке и не выжил

      Кулеба заявил об испаряющемся советском наследии в связях России и Индии

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая опция

      В КНДР прокомментировали возможную встречу с представителями Японии

      Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры

      В Кремле высказались об украинской формуле мира

      Россиянам рассказали о кардинальной перестройке рынка труда

      Стало известно о создании второй линии обороны ВСУ на запорожском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше