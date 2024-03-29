Образ Джулии Фокс на прогулке с собакой высмеяли в сети фразой «запах отчаяния»

Пользователи сети высмеяли в сети новый образ американской актрисы и модели Джулии Фокс. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

34-летнюю знаменитость сфотографировали на прогулке с собакой, на шее которой присутствовал ошейник с огромными шипами. Сама манекенщица была одета в костюм черного цвета, состоящий из пиджака с широкими плечами и юбки длины мини. При этом весь комплект украшен небольшими цепями. Кроме того, она примерила белую рубашку, капроновые гольфы и ботинки на массивной платформе. Также визажисты выбелили ей лицо, оформили большие графичные стрелки и нанесли на губы черную помаду. Стилисты, в свою очередь, добавили к ее образу парик со светлыми длинными прядями. Отмечается, что данная съемка являются частью рекламной кампании косметического бренда e.l.f.

Читатели портала раскритиковали внешний вид Фокс в комментариях под материалом следующими фразами: «Запах отчаяния», «Похоже, собака пытается от нее убежать», «Она любит выглядеть нелепо», «Какая противная женщина», «Звоните санитарам! Я одеваюсь как псих и выхожу на улицу».

Ранее Фокс, регулярно появляющаяся на публике в экстравагантных образах, призвала дизайнеров создавать одежду из мусора.