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13:23, 29 марта 2024Силовые структуры

Осужденного за пожар в «Зимней вишне» бывшего главу регионального МЧС освободили

Суд освободил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу, осужденного по делу о «Зимней вишне»

Фото: Максим Серков / Коммерсантъ

Кемеровский областной суд освободил от наказания бывшего главу регионального управления МЧС Александра Мамонтова, приговоренного к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в связи с отбытием наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Мужчина был осужден по статье о халатности. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда.

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      Олеся Мицкевич
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