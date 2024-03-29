Осужденного за пожар в «Зимней вишне» бывшего главу регионального МЧС освободили

Суд освободил экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу, осужденного по делу о «Зимней вишне»

Кемеровский областной суд освободил от наказания бывшего главу регионального управления МЧС Александра Мамонтова, приговоренного к 10,5 года колонии по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в связи с отбытием наказания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Мужчина был осужден по статье о халатности. Его освободили из-под стражи прямо в зале суда.