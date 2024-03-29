Пациенты с диабетом пожаловались на нехватку сверхбыстрого инсулина в России

«Ъ»: пациенты с диабетом столкнулись с дефицитом сверхбыстрого инсулина в России

Взрослые пациенты, у которых диагностировали диабет, столкнулись с нехваткой сверхбыстрого инсулина аспарт «Фиасп» — это препарат, после инъекции которого можно почти сразу принимать пище. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как подсчитали в Headway Company, закупки быстродейстсвующего инсулина «Фиасп» от датской компании Novo Nordisk упали на 95 процентов до 22 миллионов рублей, хотя ранее препарат лидировал по объему среди лекарственных средств этого сегмента. С января по март 2024 года в России госзакупки инсулина снизились на 70 процентов до 350,7 миллиона рублей.

Что такое «Фиасп»? «Фиасп» — препарат, который выписывают пациентам с диабетом первого типа. Он обеспечивает быструю скорость всасывания за счет добавления никотинамида. До стадии упаковки это лекарственное средство производится в Калужской области.

Сверхбыстрый инсулин не получится найти в аптеках Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и некоторых других регионов, он также отсутствует в продаже крупных онлайн-продавцов. В датской Novo Nordisk, в свою очередь, объяснили проблемы с поставками повышенным спросом, из-за которого в поставке некоторых препаратов наблюдаются задержки. Там подчеркнули, что при обеспечении наличия препаратов они «отдают приоритет льготному отпуску».

При этом, как пояснила врач-эндокринолог Татьяна Фролова, у детей проблем с нехваткой сверхбыстрого инсулина не наблюдаются. Из копии ответа Novo Nordisk на запрос одной из общественных организаций следует, что ближайшая поставка «Фиаспа» в Россию ожидается только в июне этого года.

Минздрав, в свою очередь, пояснил, что в России обеспеченность инсулином аспарт составляет 8,6 месяцев. В клиниках его хватит на 10,5 месяца, в аптеках — на 2,5 месяца. Производители не уведомляли о прекращении поставок, добавили там.

Ранее стало известно, что пациенты с ВИЧ пожаловались на нехватку препаратов для лечения в межучреждениях ФМБА России. Пациенты сообщают о нехватке ряда антиретровирусных (АРВ) препаратов. Они жалуются на то, что получают отказы в выдаче лекарственных средств, которые назначил врач. Им также вынуждено изменяют АРВ-терапию без медицинских показаний, в том числе назначая препараты, ранее отмененные по медицинским показаниям или из-за возникших побочных эффектов.