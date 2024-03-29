Польша решила защищать сельское хозяйство от Украины

Замминистра сельского хозяйства Колодзейчак пообещал защищать отрасль от Украины

Варшава будет решительно защищать свое сельское хозяйство в вопросе нечестной конкуренции со стороны Украины. Об этом пообещал заместитель министра сельского хозяйства и развития села Польши Михал Колодзейчак, передает РИА Новости.

«Мы будем защищать польское сельское хозяйство, как нашу независимость. Мы будем защищать его и на каждом этапе действовать так, чтобы польский потребитель, польский фермер чувствовал себя безопасно и чувствовал себя хорошо», — заявил замминистра.

Колодзейчак подчеркнул, что сельскохозяйственный сектор является «важной отраслью польской экономики» и призвал «младших братьев с Украины» с уважением отнестись к интересам Польши как партнера, который «будет помогать, зная, что к нему относятся серьезно и ответственно».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что ему приходится вести себя жестко по отношению к украинским партнерам.