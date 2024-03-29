Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:16, 29 марта 2024Мир

Премьер Польши заявил о необходимости быть жестким с украинскими друзьями

Премьер Польши Туск заявил о необходимости быть жестким с украинцами

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему приходится вести себя жестко с украинскими партнерами. Интервью с ним публикует испанская газета El Pais.

«Самые печальные моменты в моей политической карьере — это моменты, когда мне приходится быть жестким с нашими украинскими друзьями», — сказал он, комментируя ситуацию с протестами польских фермеров.

По словам Туска, его позиция продиктована необходимостью «защищать фундаментальные интересы Польши».

Ситуация на польско-украинской границе обострилась из-за протестов польских фермеров, основными требованиями которых является эмбарго на ввоз в Польшу сельхозпродукции с Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      В Генштабе раскрыли подробности весеннего призыва в России

      Президент Молдавии приехала в Гагаузию и столкнулась с протестами

      ВСУ обстреляли российскую деревню Внезапное

      В России заложили глубоководный аппарат «Сергей Бавилин» для ВМФ

      С памятного мемориала у «Крокус Сити Холла» начали убирать свечи

      Белорусские компании накажут за падение продаж в России

      Заключенный переоделся женщиной и сбежал из тюрьмы

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      В России сумели предотвратить завоз шести опасных болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше