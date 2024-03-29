Премьер Польши заявил о необходимости быть жестким с украинскими друзьями

Премьер Польши Туск заявил о необходимости быть жестким с украинцами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему приходится вести себя жестко с украинскими партнерами. Интервью с ним публикует испанская газета El Pais.

«Самые печальные моменты в моей политической карьере — это моменты, когда мне приходится быть жестким с нашими украинскими друзьями», — сказал он, комментируя ситуацию с протестами польских фермеров.

По словам Туска, его позиция продиктована необходимостью «защищать фундаментальные интересы Польши».

Ситуация на польско-украинской границе обострилась из-за протестов польских фермеров, основными требованиями которых является эмбарго на ввоз в Польшу сельхозпродукции с Украины.