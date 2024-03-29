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15:41, 29 марта 2024Мир

Польские военные показали новые танки Abrams в подарок от «пасхального зайчика»

Польша получила от США новые танки М1А1 Abrams, сравнив их с подарком на Пасху
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша получила от США новые танки М1А1 Abrams, сравнив их с подарком на Пасху. Об этом говорится в заявлении 1-й Варшавской бронетанковой бригады в соцсети Х.

На странице бригады опубликовали видео с прибытием по железной дороге и разгрузкой новых танков.

«А что вам принесет пасхальный зайчик?» — подписали видео польские военные.

Ранее в Польше открыли региональный центр компетенций, который позволит ремонтировать и обслуживать танки семейства M1 Abrams на заводе Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne. Центр будет работать не только с польскими Abrams, но и с танками армии США, размещенными в Польше и других странах Европы.

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      Семен Александров
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