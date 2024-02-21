В Польше открыли центр по ремонту «Абрамсов»

Defence24: в Польше открыли центр по ремонту и обслуживанию танков Abrams

Региональный центр компетенций, который позволит ремонтировать и обслуживать танки семейства M1 Abrams («Абрамс»), открыли на польском заводе Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (WZM). Об этом сообщает Defence24.

«Хотя центр работает в течение некоторого времени, это официальное открытие является очень важным событием, которое подтверждает новые компетенции, полученные предприятием Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты WZM уже могут обслуживать танки Т-72, PT-91 и Leopard 2A5. Теперь они смогут работать с танками M1A1FEP Abrams, а в будущем на предприятии планируют ремонтировать «Абрамсы» M1A2SEPv3 и корейские танки K2 Black Panther.

В сообщении подчеркнули, что центр будет работать не только с польскими Abrams, но и с танками армии США, размещенными в Польше и других странах Европы.

Ранее в феврале полковник в отставке Андрей Кошкин сообщил, что российские танки Т-90 способны противостоять поставленным Киеву «Абрамсам».

В январе издание The Drive писало, что американские танки M1A1 Abrams, которые передали Киеву, получили блоки динамической защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles.